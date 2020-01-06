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Ankara kar altında

Ankara'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

06.01.2020 14:29 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:31
'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Ulus- Yenimahalle hattında çalışan bin minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş yukarı çıkmaya çalıştı. Kısa bir süre ilerleyen minibüs daha sonra kaymaya başladı. Bu sırada araçta bulunan bir yolcu, hareket halindeki minibüsten aşağı atladı. Kimliği henüz belirlenemeyen yolcu, yere düştükten sonra hafif şekilde yaralandı. Kayan minibüs ise kaldırıma çarparak durabildi. Kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Ankara kar altında

Ankara, Ulus, Güncel

Kaynak: DHA

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: Ankara kar altında


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