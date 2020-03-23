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ANKARA Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 6 'Kaplan STA' teslim edildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 6 'Kaplan STA' teslim edildiSAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında 6 adet 'Kaplan STA'nın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği açıklandı.

23.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:42
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 6 'Kaplan STA' teslim edildi
SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında 6 adet 'Kaplan STA'nın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği açıklandı.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) projesinde ilk araçların tesliminin ardından, seri üretim dönemindeki teslimatlara da başlandı. 6 adet Kaplan STA, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Proje kapsamında FNSS savunma tarafından toplam 260 adet Kaplan ve Pars üretilecek" denildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, "Kahraman Mehmetçiğimizin sahada elini daha da güçlendirmek için durmadan yorulmadan çalışacağız. İstiklal ve istikbalimiz için" denildi. ANKARA Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 6 ’Kaplan STA’ teslim edildi

Kaynak: DHA

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ANKARA Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 6 'Kaplan STA' teslim edildi
Etiketler : Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel

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