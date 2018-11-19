Ankara Karamanlılar Derneğinden Konser

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:58



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:58

Ankara Karamanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANKARAMANDER) Türk Manat Müziği Korosu, Karaman'da konser verdi.ANKARAMANDER Türk Sanat Müziği Korosu, Karaman'ın tanınmış simalarından araştırmacı yazar Talat Duru'nun anısına Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 15 Temmuz Salonu'nda konser düzenledi.Talat Duru'nun hayatını ve eserlerinin anlatıldığı sunumla başlayan konser programında, koro daha sonra Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi.Konseri, Karaman Valisi Fahri Meral ve eşi Zehra Meral, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Kabine Sekreteri Osman Sağlam ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı çok sayıda dinleyici takip etti.