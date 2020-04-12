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Ankara karayolu boş kaldı

KONYA'NIN Kulu ilçesinde her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Ankara - Konya karayolunda sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizlik hakim oldu.

12.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:59
Ankara karayolu boş kaldı

KONYA'NIN Kulu ilçesinde her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Ankara - Konya karayolunda sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi. Yasak nedeniyle Konya- Ankara karayolu da sessizliğe büründü. Kulu ilçesinde her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Ankara- Konya karayolunda yasağın 2'nci gününde yolların boşaldığı görüldü. Yasaktan önce yoldan geçen araçlarının durdurulup, sürücülerin seyahat belgesi ve ateşlerinin ölçüldüğü polis kontrol noktasında da herhangi bir aracın bulunmadığı gözlendi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Konya, Kulu, Güncel
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