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Ankara karayolunda sokağa çıkma yasağı sakinliği

Ankara karayolunda sokağa çıkma yasağı sakinliğiKONYA'NIN Kulu ilçesinde her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Ankara- Konya karayolunda sokağa çıkma yasağının sessizliği hakim oldu.

12.04.2020 17:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:20
Ankara karayolunda sokağa çıkma yasağı sakinliği
KONYA'NIN Kulu ilçesinde her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Ankara- Konya karayolunda sokağa çıkma yasağının sessizliği hakim oldu. İçişleri Bakanlığının, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı uygulamasının etkisi Ankara karayolunda da görüldü. Kulu ilçesinde her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Ankara- Konya karayolunda sokağa çıkma yasağının sessizliği hakim oldu. Yasaktan önce yoldan geçen araçlarının durdurulup, sürücülerin seyahat belgesi ve ateşlerinin ölçüldüğü polis kontrol noktasında da herhangi bir aracın bulunmadığı görüldü. Ankara karayolunda sokağa çıkma yasağı sakinliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Konya, Kulu, Güncel
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