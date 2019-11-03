Haberler » Güncel » Ankara kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildiİÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma özel harekat ekipleri tarafından Kars'ta düzenlenen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

03.11.2019 18:53
Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma özel harekat ekipleri tarafından Kars'ta düzenlenen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
ANKARA, (DHA)-
Ankara kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:38 Beşiktaş'taki trafik kazası
23:36 Yemen ordusu BM'yi Husilerin ihlallerini görmezden gelmekle suçladı
23:34 BEŞİKTAŞ'TA GECE KULÜBÜNÜN SAHİBİ, İŞYERİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
22:57 Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü atladığı denizden böyle çıkarıldı
22:05 Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti
21:46 Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak
21:31 Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
21:18 Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
21:00 Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü
20:54 AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi
3.11.2019 23:41:24