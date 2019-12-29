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Ankara-Kayseri karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

Ankara-Kayseri karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

29.12.2019 23:55 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:55 Ankara-Kayseri karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı
Ankara- karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kayseri'den 'e gelmekte olan H.H.T. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İnanç köyü yakınlarında takla attı. Ankara-Kayseri karayolu yakınlarında meydana gelen kazada sürücü H.H.T. yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kafa travması geçirdiği öğrenilen H.H.T.'nin tedavisi devam ediyor.
(İHA)

Kırşehir, Kayseri, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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