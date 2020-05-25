ANKARA Kazada yaralanan 5'i polis 7 kişi, taburcu edildi

Kazada yaralanan 5'i polis 7 kişi, taburcu edildi (2)ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Ankara'da kullandığı otomobilin direskiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, uygulama noktasında kontrol edilen otomobile çarpıp, 5'i polis, 1'i bekçi toplam 7 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Abdülkerim G.

25.05.2020 19:28 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:32
Kazada yaralanan 5'i polis 7 kişi, taburcu edildi (2)
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Ankara'da kullandığı otomobilin direskiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, uygulama noktasında kontrol edilen otomobile çarpıp, 5'i polis, 1'i bekçi toplam 7 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Abdülkerim G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abdülkerim G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Uygulama noktasında direksiyon hakimiyetini kaybederek, görevlilerimiz tarafından kontrol edilen bir araca arkadan çarparak 6 meslektaşımız ve 1 vatandaşımızın yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Abdülkerim G. bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır." denildi. ANKARA Kazada yaralanan 5’i polis 7 kişi, taburcu edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl’de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı’ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye’de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Haber
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Mayoyla parka giden Serel Yereli’nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı ’harçlık’ diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı Haber
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Temel Karamollaoğlu’nun ’Demokrasi’ çıkışı akıllara Aysun Kayacı’yı getirdi Haber
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Haberler››Güncel››ANKARA Kazada yaralanan 5'i polis 7 kişi, taburcu edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:27: Ankara'da 6'sı polis 7 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücü tutuklandı - Haber 19:25: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü - Haber 19:24: flaş - Haber 19:23: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 877'ye yükseldi - Haber 19:23: Erdoğan-Han görüşmesinde ikili ülke ilişkileri, bölgesel meseleler ve Kovid-19 ile mücadelede iş... - Haber 18:35: Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? - Haber 17:41: Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar - Haber 17:08: Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi - Haber 16:05: Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü - Magazin 15:25: Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem - Magazin