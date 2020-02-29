Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı

ANKARA Kent Konseyi 3'üncü Olağan Genel Kurulu, gerçekleştirildi.

ATO Congressium'da yapılan genel kurula, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile kurul üyeleri katıldı. Mansur Yavaş, İdlib 'de hava saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Yavaş, Kent Konseyi ile birlikte ortak aklı oluşturmak için çabaladıklarını söyleyerek, "Hep birlikte sevineceğiz, hep birlikte üzüleceğiz, ancak öyle kent olacağız. Yoksa sadece akşam eve gidilen, sabah işe gelinen kent oldu mu, adı o zaman 'gri kent' oluyor. Bu nedenle biz istedik ki madem biz halkın verdiği vergilerle Ankara'yı idare ediyoruz, o zaman onların istediği doğrultuda hareket edelim. Bütçemizi ona göre harcayalım ve bütün harcamalarımızı buna göre yapalım. Bütün belediyelerin şeffaf ve saydam olması gerekiyor. Yaptığı bütün işleri web sayfası üzerinden ya da çeşitli araçlarla duyurması lazım. Biz buna başladık. Ortak aklı oluşturduk. Ortak aklı oluştururken sadece kent konseyinde değil belirli konularda üniversiteleri, meslek odalarını davet ederek onların da görüşlerini alarak çalışmalarımıza devam ettik. Hesap verilebilirlik kavramı üzerinde 100 günlük, 200 günlük yaptığımız harcamaları ve önümüzdeki günlerde de 1 yılda yaptığımız bütün faaliyetleri bedelleriyle birlikte halka hesap verme suretiyle açıklayacağız" diye konuştu.

Ankara için sözü olan herkesi mutlaka konuşmaya ve yönetime katılmaya davet ettiklerini vurgulayan Yavaş, "Bu nedenle bir mobil uygulama yaptık. Mobil uygulamadan amacımız da bunları zaman içerisinde yerelden başlayan demokrasiyi en ufak birimlere kadar yaymak istiyoruz. Bu nedenle yerine göre siteleri bir araya getirerek, mahallelerde, semtlerde Messenger ve WhatsApp grupları gibi belediye organizasyonlarında gruplar oluşturmak suretiyle belediyelerden taleplerini daha iyi tespit edip, bir an evvel onlara hizmet etmek istiyoruz. Bunun içinde e-demokrasi kavramını ortaya çıkarıp, mobil üzerinden insanların bizden taleplerini çok rahat bir biçimde bize iletmelerini sağlayacak bir yazılımı gündeme getirmiş olduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salondan detaylar

-Kent konseyinden detaylar

-Mansur Yavaş'ın açıklaması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,