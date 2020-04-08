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Ankara Kent Konseyi koronavirüsle mücadele çalışmalarını değerlendirdi

Ankara Kent Konseyi, video konferansla toplanarak başkentte koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

08.04.2020 21:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:02
Ankara Kent Konseyi koronavirüsle mücadele çalışmalarını değerlendirdi
Ankara Kent Konseyi, video konferansla toplanarak başkentte koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.
Ankara Kent Konseyi'nin gerçekleştirdiği toplantıya video konferansla katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, salgınla mücadelede yürütülen çalışmaları anlattı.
"İyilik daha bulaşıcı" hareketinin vatandaş nezdinde karşılık bulduğunu ifade eden Yavaş, 150 bin aileye destek verildiğini belirterek, "500 bin aileye yardım etmek için çalışıyoruz." diye konuştu.
"Dayanışma çağrısını destekliyoruz"
Toplantının açılışında konuşan Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise başkentte salgınla mücadele kapsamında gerçekleştirilen ekonomik ve sosyal destek çalışmalarına değindi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin "6 Milyon Tek Yürek Olalım, Hastalığı Değil İyiliği Bulaştıralım" sloganıyla başlattığı dayanışma çağrısına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:
"Ankara Büyükşehir Belediyesinin, başkentimizin dezavantajlı bölgelerinde yaşayan ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle bakkal, kasap ve manava borcu bulunan başkentli komşularımız için başlattığı bu dayanışma çağrısını Ankara Kent Konseyi olarak destekliyoruz. Biz de Ankara için yüreğini ortaya koyan tüm bileşenlerimizden kampanyaya katkılarını bekliyoruz."
İşsizliğe karşı çalışma
Başkent ekonomisinin yaklaşık yüzde 70'ini hizmet sektörünün oluşturduğunu hatırlatan Yılmaz, faaliyeti duran işletmeler ve ekonomik zorluklar nedeniyle Ankara'da resmi ve gayrı resmi işsiz sayısında yaşanabilecek artışın önüne geçmek için de Ankara Büyükşehir Belediyesi ile eş zamanlı çalışma yapacaklarını bildirdi.
Yılmaz, AKK olarak işsizlik oranının artmaması için başkentlilere dayanışma çağrısı yapacaklarını söyledi.
Turizm, eğitim, kültür sanat, ve sanayi gibi pek çok alanda salgının yarattığı problemlerin masaya yatırıldığı toplantıda Belediye ve Kent Konseyi'nin iş birliği yapabileceği konular hakkında katılımcıların önerileri alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mansur Yavaş, Kent Konseyi, Ankara, Güncel
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