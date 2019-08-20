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ANKARA Kılıçdaroğlu, İran heyeti ile görüştü

Kılıçdaroğlu, İran heyeti ile görüştüCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mostafa Kawakebiyan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

20.08.2019 14:48
ANKARA Kılıçdaroğlu, İran heyeti ile görüştü
Kılıçdaroğlu, İran heyeti ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mostafa Kawakebiyan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makamında, İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mustafa Kawakebiyan ve İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçilik Müsteşarı Majıt Feyzullahı ile beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi. Görüşmede Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de eşlik etti. 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.
ANKARA Kılıçdaroğlu, İran heyeti ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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