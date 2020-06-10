ANKARA Kılıçdaroğlu: Kısa süre içerisinde kurultayı yapıp sonlandıracağız

Kılıçdaroğlu: Kısa süre içerisinde kurultayı yapıp sonlandıracağızCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Koşullar uygun olabilirse, daha ağır bir tablo önümüze çıkmazsa kısa süre içerisinde kurultayı yapıp sonlandıracağız. Yani yolumuza devam edeceğiz" dedi.

10.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:43
Kılıçdaroğlu: Kısa süre içerisinde kurultayı yapıp sonlandıracağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Koşullar uygun olabilirse, daha ağır bir tablo önümüze çıkmazsa kısa süre içerisinde kurultayı yapıp sonlandıracağız. Yani yolumuza devam edeceğiz" dedi.
CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Kılıçdaroğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmasında, daha önce il başkanları ve belediye başkanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptıklarını, bu sefer de parti meclisini aynı şekilde topladıklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, "Şunu ifade etmek isterim ki, bu süreçte bütün belediyelerimiz iyi bir sınav verdiler. Engellemeler yapıldı; ama bütün bu engellemeleri belediye başkanlarımız dert yanmadan, 'elim kolum bağlandı' demeden aştılar. Başarıyla görevlerini yerine getirdiler. Ben parti meclisi huzurunda bütün belediye başkanlarıma yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
'CHP'NİN GERİ ADIM ATACAK YAPISI YOKTUR'
Kılıçdaroğlu, dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda partisinin Manisa Milletvekili Özgür Özel'e yönelik saldırı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Bugün parlamento açılırken galiba bir özürle açılacakmış. Şu bir gerçek ki, eleştiriye tahammül edemeyen, demokrasiyi içine sindiremeyen, eleştiriye karşı düşüncesini açıklamaktan aciz; ama kaba kuvvet kullanarak rakibini susturmaya çalışan bir sürecin içine girdik. Acı ama gerçek. Dolayısıyla her arkadaşımın şunu bilmesini isterim ki, CHP'ye yönelik saldırılar, baskılar artacaktır; ama onların da bilmesi gereken bir şey var. Hangi baskı gelirse gelsin CHP'nin geri adım atmak gibi bir yapısı zaten yoktur. Doğasında da yoktur, tarihinde de yoktur. Biz inandığımız yolda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Demokrasi konusunda verdiğimiz mücadele gerçekten övünülecek bir mücadeledir. Eksiği olabilir, yanlışı olabilir; ama sonuçta iyi niyetlerle ülkemizdeki demokratik standardı yükseltmek için elimizden gelen her türlü çabayı özenle gösteriyoruz."
'BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR'
Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen partisinin 37'nci olağan kurultayına ilişkin ise, "Kurultay için Gamze Hanım, Sağlık Bakanı ile konuştu. Biz kurultayımızı, 'seyircisiz olarak acaba arenada yapabilir miyiz' diye düşünüyorduk. Ama, 'kapalı bir yerde yapmanız doğru değildir' diye izin vermediler. 'Açık alanda yapabilirsiniz, sosyal mesafe korunarak' denildi. O çerçevede bir çalışma şu an yapılıyor. Koşullar uygun olabilirse, daha ağır bir tablo önümüze çıkmazsa kısa süre içerisinde kurultayı yapıp sonlandıracağız. Yani yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. ANKARA Kılıçdaroğlu: Kısa süre içerisinde kurultayı yapıp sonlandıracağız

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi, Güncel, Haber

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