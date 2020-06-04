ANKARA Kılıçdaroğlu Türkiye bölgenin en güçlü devletidir

Kılıçdaroğlu: Türkiye bölgenin en güçlü devletidirCUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Negatif dil kullanmamaya bütün il başkanlarımızın çok özen göstermesi lazım.

04.06.2020 21:39 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:02
Kılıçdaroğlu: Türkiye bölgenin en güçlü devletidir
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Negatif dil kullanmamaya bütün il başkanlarımızın çok özen göstermesi lazım. Kullanacağımız dil şu; Türkiye bölgenin en güçlü devletidir, Türkiye bütün bu sorunları aşma kapasitesine sahiptir." dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla video konferans yolu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde CHP'li belediye ve örgütlerin başarılı bir performans sergilediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de yaşanan sorunları olabildiğince sağlıklı bir şekilde kavramaya ve o sorunlara çözüm üretmeye de özel bir önem verdik. Yaptığımız basın toplantılarının tamamında iktidara özel bir eleştiri getirmeden sorunların nasıl çözülmesi gerektiğini ifade ettik. Bir kısmına uydular bir kısmına uymadılar. Ama şu gerçek ortaya çıktı ki CHP iktidarında bu tür olaylarla karşılaşıldığında çok daha sağlıklı, köklü ve kalıcı önlemleri alacak olan partinin CHP olduğu ortaya çıktı. Bu bağlamda il başkanlarımızı da bu vesileyle yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
'BİZİM GÖREVİMİZ BÜTÜN ENGELLERİ AŞMAK'
Kılıçdaroğlu, il başkanlarına ve CHP'li belediye başkanlarına gelen siyasi eleştirilere, ilk olarak kendilerinin yanıt vermesini istedi. Kılıçdaroğlu, "Belediye meclisi toplantılarında, çoğunluğumuzun olduğu yerlerde büyük ölçüde belediye başkanlarımız insiyatiflerini kullanarak sorunlara hakim oluyorlar, sorunları çözmeye çalışıyorlar. Belediye başkanlarımızın ya da belediye meclis üyelerinin çoğunluk olmadığı yerlerde sorunla karşılaşıyorlar ama hiçbir belediye başkanımız "Ben sorunla karşılaşıyorum, elim kolum bağlandı, bir şey yapamıyorum" demiyor, demeyecekte. Sizler il başkanları olarak her koşulda belediye başkanlarımıza destek olacaksınız. Onların önüne çıkan engeller varsa o engelleri aşmaya çalışacaksınız, onlara destek vereceksiniz. Siyaseten eğer belediye başkanımız eleştiriliyorsa o eleştirilere cevabı il başkanı olarak siz vereceksiniz. Dolayısıyla belediye başkanlarımızın görev yapmaması ya da çalışmaması için iktidar kanadı elinden gelen her türlü engeli gösteriyor. Ama hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar bizim görevimiz de bütün bu engelleri aşmak belde halkına hak ettiği hizmeti vermektir. Böylece CHP'nin yerel seçimlerde elde ettiği başarının kalıcı olması için belediye başkanlarının önüne çıkan engelleri boşa çıkarmak belediye başkanının da belediye meclis üyelerinin de, milletvekillerinin de, MYK üyelerinin de ve genel başkan olarak hepimizin de ortak görevidir." dedi.
'MİLLET İTTİFAKIYLA BERABER HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ'
Millet İttifakı ile beraber Türkiye'nin demokratikleşmesi ve var olan sorunların çözülmesi için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları kaydetti:
"Bu konuda kendinize güvenmeniz lazım. İnanç işlerine, diyanet işleri, müftülük, kilise, cemevi bu tartışmaların hiç birine girmeyeceğiz. Bu tartışmaların tamamen dışında kalacağız. Neden, herkesin inancına saygılıyız da ondan. Herkesin inancına saygılıysak bu tartışmalar sadece iktidarın tetiklediği ve tartışmalara taraf olursak bizim de maşa olduğumuz bir konu ortaya çıkar. Bu tartışmalara girmeyeceğiz. Asker, genelkurmay konuları, buraya da girmeyeceğiz. En başından beri 'Camiye, kışlaya ve yargıya siyaset girmeyecek' dedik. Dolayısıyla bizim tartışmaya gireceğimiz alan esnafın, çiftçinin, kobinin sorununu tartışacağız, çevrenin sorununu tartışacağız. Yani doğrudan vatandaşı, halkı ilgilendiren ve bir sorunla karşı karşıya kalan bizden çözüm bekleyen vatandaşın sorununa kilitleneceğiz ve ona çözüm üreteceğiz. Negatif dil kullanmamaya da bütün il başkanlarımızın çok özen göstermesi lazım. Kullanacağımız dil şu; Türkiye bölgenin en güçlü devletidir, Türkiye bütün bu sorunları aşma kapasitesine sahiptir." ANKARA Kılıçdaroğlu Türkiye bölgenin en güçlü devletidir

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel, Haber

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