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Ankara, Kırıkkale ve Nevşehir'de nakliyecilerden 'dijital takograf' tepkisi

ANKARA, Kırıkkale ve Nevşehir'de nakliyeciler, TIR ve kamyonlarla yol kapatarak 'dijital takograf' uygulamasına tepki gösterdi.

02.01.2020 19:07 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:07 Ankara, Kırıkkale ve Nevşehir'de nakliyecilerden 'dijital takograf' tepkisi

ANKARA, ve 'de nakliyeciler, TIR ve kamyonlarla yol kapatarak 'dijital takograf' uygulamasına tepki gösterdi.

'da yaklaşık 100 nakliyeci, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale gelen 'dijital takograf' uygulamasını tepki göstermek için Tem Otoyolu'nun Akıncı Gişeleri'nde toplandı. Şoförler, TIR ve kamyonlarla İstanbul yönünü ulaşıma kapattı. Jandarmanın uyarısına rağmen şoförler yolu açmadı. Bunun üzerine Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ile Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut gelerek, şoförlerle konuştu. İkna edilen nakliyeciler, araçlarını kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

'BİZ AKILLI TELEFON KULLANMAYI BİLMİYORUZ'

Yeni düzenlenen uygulamaya tepki gösteren nakliyeci İsmail Özdemir, "Bu sistemin henüz altyapısı yok; ama bizden bu uygulamayı kullanmamızı istiyorlar. Hiç birimizin mail adresi yok, indirme makinemiz yok, e-devlet üzerinden yapılacak fatura sistemini bilmiyoruz. Bunlar bize anlatılmadan, öğretilmeden kanun olarak uygulanıyor. Biz buna karşıyız. Umarım yetkililer sesimizi duyar" dedi.

Nakliyeci Servet Akan ise "Yeni sisteme göre, ben malı indirdikten sonra 6 saat içinde maliyeye bildirim yapmalıyım. Yoksa bana ceza gelecek. Biz daha akıllı telefon kullanmayı bilmiyoruz. Yeni çıkan takografı kullanma bilincimiz yok bizim. Zaten vergilerimizi ödeyen insanlarız biz. Bu dijital takografı, e-faturayı istemiyoruz biz" diye konuştu.

KIRIKKALE'DE KAYSERİ-ANKARA YOLUNU KAPATTILAR

Kırıkkale'de eylem yapan yaklaşık 50 nakliyeci de, Kayseri-Ankara karayolunu yaklaşık yarım saat trafiğe kapattı. Eylem nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Kırıkkale Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk, kamyoncularla görüştükten sonra karayolu yeniden trafiğe açıldı. Kırıkkale Kamyoncular Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Özkılıç, eski takograflardan memnun olduklarını belirterek, "Bu yeni çıkan dijital takograflarda 4,5 saat yol, ardından ise 45 dakika dinlenme gösteriyor. Türkiye'de nakliye sektöründe 850 bin araç var, İstanbul yolunda kaç tane park yeri var" dedi.

NEVŞEHİR'DE YOL KAPATTILAR

Nevşehir'de de bir grup nakliyeci, Adnan Menderes Terminali ve Çardak Yolu'nu trafiğe kapatarak yeni uygulamaya tepki gösterdi. Yaklaşık 1 saat süren eylemin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.



Kırıkkale, Nevşehir, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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