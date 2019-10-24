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Ankara Kitap Fuarına ziyaretçi akını

Ankara Kitap Fuarına ziyaretçi akınıANKARA - Ankara'da 18 Ekim'de başlayan kitap fuarı,yoğun ilgi görüyor.

24.10.2019 18:17
Ankara Kitap Fuarına ziyaretçi akını
ANKARA - Ankara'da 18 Ekim'de başlayan kitap fuarı,yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yayınevinin katıldığı dev kitap fuarı, binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
Ankara Kitap Fuarı, günlerdir binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. İlginin yoğun olduğu fuarda her yaş gurubuna hitap eden kitapları bulmak mümkün olurken, geçmişin izlerini taşıyan kitaplar da Sahaf stantlarında meraklılarıyla buluşuyor. Her gün farklı bir yazarın okuyucuyla buluştuğu fuarda yazarlar söyleşileriyle fuarı renklendiriyor 265 yayın evinin katıldığı dev fuar, 27 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
Fuarı ziyaret eden vatandaşlar ise, geçen yıla oranla bu yıl kitapların daha indirimli olduğunu belirtti.
Ankara Kitap Fuarına ziyaretçi akını

Ankara, Genel

Kaynak: İHA

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