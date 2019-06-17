17.06.2019 23:17
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ANKARA Kızılcahamam'da sağanak ve rüzgar yıkıma neden oldu

Kızılcahamam'da sağanak ve rüzgar yıkıma neden olduANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar, pek çok yerde hasara ve yıkıma neden oldu.

Kızılcahamam'da sağanak ve rüzgar yıkıma neden oldu
ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar, pek çok yerde hasara ve yıkıma neden oldu. Yıldırım isabet eden bir ahırdaki 20 koyun ile 1 çoban köpeği telef oldu.
Kızılcahamam'da gün boyu süren sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman dolu şeklinde gerçekleşen yağış, tarım alanlarına zarar verirken, şiddetli rüzgar ilçede yıkıma neden oldu. Eğerlikozören, Eğerlibaşköy, Kavaközü ve Seyhamamı mahallelerinde pek çok yapı selden hasar gördü. EğerliBaşköy mahallesinde bir ahıra yıldırım düşmesi sonucu, içerideki 20 koyun ve 1 çoban köpeği telef oldu. ASKİ ekiplerinin, selden zarar gören köprü ve geçitlerin kullanıma açılması için çalışması sürüyor.ANKARA Kızılcahamam'da sağanak ve rüzgar yıkıma neden oldu
Kaynak: DHA
Kızılcahamam, Güncel

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