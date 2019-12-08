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Ankara kontrolden çıkan otomobil, polis aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı

ANKARA Kontrolden çıkan otomobil, polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralıANKARA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, cadde üzerinde görev amaçlı park halinde bulunan polis aracına çarpması sonucu, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

08.12.2019 05:28 | Son Güncelleme: 08.12.2019 05:30
ANKARA Kontrolden çıkan otomobil, polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralı
ANKARA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, cadde üzerinde görev amaçlı park halinde bulunan polis aracına çarpması sonucu, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesi İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen M.A. idaresindeki 60 HZ 030 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkarak, görev amaçlı cadde üzerinde park halinde bulunan polis aracına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, trafik ışığı levhasını çarpıp dururken, polis aracı da kaldırıma savruldu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü M.A. ve 2 polis memuru, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. , kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara kontrolden çıkan otomobil, polis aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı

Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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