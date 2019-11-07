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Ankara, Konya, Adana Ve Gaziantep yolcusu…

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye'de ilk kez tiyatro sahnesine taşınan "Esaretin Bedeli" oyunu, Atlantis Yapım organizasyonuyla Kasım ayında Anadolu turnesine tüm hızıyla devam ediyor…

07.11.2019 08:53 | Son Güncelleme: 07.11.2019 08:53 Ankara, Konya, Adana Ve Gaziantep yolcusu…

Başrollerini Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven'in (Müdür Stammas) paylaştığı "Esaretin Bedeli" 10 Kasım'da Ankara'da, 11 Kasım'da Konya'da, 29 Kasım'da Adana'da, 30 Kasım'da Gaziantep'te sahnelenecek.

Oyunun Konusu:

Andy Dufresne masum olduğunu iddia etmesine rağmen, karısını ve sevgilisini öldürmesi sonucu Shawshank hapishanesin de iki kez müebbet hapse çarptırılır. Uzun yıllarını hapishanede geçirmiş eski bir mahkûm olan Red ile aralarında güçlü bir dostluk kurulur. Red, Andy'nin hapishane şartlarına çabucak pes edeceğini düşünse de, Andy bu konuda çok dirençlidir.Shawshank deki dayak işkence tecavüz ve her türlü acıya karşı hayata bağlı ve her zaman umutludur. Bu durumuyla etrafındaki mahkûmları da etkileyen Andy, onları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy Dufresne, hayatta sabrın, bilginin zekânın ve umudun tüm zorlukların üstesinden gelinebileceğinin kanıtıdır belki de.


Ankara, Adana, Konya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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