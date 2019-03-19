19 Mart 2019, 13:52
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Ankara - Konya Yolunda Kaza

Ankara - Konya Yolunda Kaza

Ankara-Konya yolu Gölbaşı istikametinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandıKaza, sabah saatlerinde Ankara - Konya yolu Gölbaşı istikametinde meydana geldi.

Ankara- Konya yolu Gölbaşı istikametinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Ankara - Konya yolu Gölbaşı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 06 BL 5676 plakalı araç yolun ortasına devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Yine aynı saatlerde İncek Şehit Selim Kiraz Bulvarı'nda meydana gelen kazada da 1 kadın sürücü yaralandı.

Kazada yaralananlar 112 ekipleri tarafından hastanelere sevk edilirken, polis kazalar hakkında inceleme başlattı. - ANKARA Sabah, Konya, Ankara, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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