ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -1
ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -1.
13.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:43
ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -1
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -1
Etiketler : Koronavirüs, Güncel
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