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ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -2

ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -2.

13.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:00
ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -2
ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -2

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Güncel

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