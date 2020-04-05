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Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü

Yetkililerin yaptığı tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak sokak ortasında halay çeken grubun görüntüleri tepki topladı. Öte yandan insandan insana bulaşan koronavirüs, dün akşam açıklanan verilere göre Türkiye'de 502 vatandaşın ölümüne sebep oldu.

05.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:35

Ankara'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çekti. Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe kurallarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.

Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde dün akşam bir grup kadın, yakınlarının evde yaptıkları nişana katıldı. Nişanın ardından çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 10 kişi, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmaya grup, el ele tutuşup, bir süre halay çekti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı. Bu arada, mahalle muhtarının aileyi nişan öncesi uyardığı belirtildi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından 26 gün geçti. Dün 76 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart'tan bu yana ölü sayısı 502'ye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan test sayısını 161 bin 380, vaka sayısını 23 bin 934 olarak açıkladı. Koca'nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1311, entübe hasta sayısı 909, iyileşen vaka sayısı ise 786 oldu.

Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara’da sokak ortasında ’Pes’ dedirten görüntü

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel

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Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, yol ortasında halay çektiler
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