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ANKARA Koronavirüsü yenen doktor, yoğun bakımda iş başı yaptı

Koronavirüsü yenen doktor, yoğun bakımda iş başı yaptıANKARA'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakımda görev yaparken Covid-19'a yakalanan anestezi doktoru Meryem Gülhan Gürel (28), hastalığı yenerek aynı yerde işe başladı.

09.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:16
Koronavirüsü yenen doktor, yoğun bakımda iş başı yaptı
ANKARA'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakımda görev yaparken Covid-19'a yakalanan anestezi doktoru Meryem Gülhan Gürel (28), hastalığı yenerek aynı yerde işe başladı. Gürel, "Bu bizim mesleğimizin kaçınılmaz bir riski zaten ve biz bunu bilerek seçtik. Ama mutluyuz, iyileştirdiğimiz insanlar var" dedi.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binasındaki pandemi bölümü yoğum bakım ünitesinde anestezi doktoru olarak görev yapan Meryem Gülhan Gürel, kendisi gibi doktor olan eşiyle birlikte koronavirüse yakalandı. Meryem Gülhan Gürel ve eşi, 3 haftalık tedavi sürecinin ardından hastalığı yenerek, tekrar aynı bölümde işe başladı.
Koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde görev yapan Meryem Gülhan Gürel, "Bu iş başladığımdan beri yoğun bakımda görevliyim ve bu hastalığa ben de yakalandım. Bu bizim mesleğimizin kaçınılmaz bir riski zaten ve biz bunu bilerek seçtik. Ama mutluyuz, iyileştirdiğimiz insanlar var. Mesleğimizin gereğini yerine getiriyoruz. Tüm hocalarımız bu süreçte yanımızdaydı" dedi.
Hastalığı grip şeklinde geçirdiğini anlatan Gürel, "Nefes darlığı ve solunum sıkıntısı yaşamadık. Grip şeklinde de geçirilebiliyormuş, bunu gördük. Kendimi iyi hissediyorum. Mesleğimizi daha ağır koşullar altında yapmaktaydık; ama en çok bizi etkileyen şey bu özel izole kıyafetlerin içinde olmak. Saatlerce bu kıyafetlerin içinde kalıyoruz. Su gibi terler içinde çıkabiliyoruz, zor bir şey gerçekten. Gözlükler başımızı ağrıtıyor. En önemli kontrol yöntemi korunmak zaten, yakalanmamak. Evde kalmalıyız, bütün önlemlere uymalıyız" ifadelerini kullandı. ANKARA Koronavirüsü yenen doktor, yoğun bakımda iş başı yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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