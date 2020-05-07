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ANKARA Koronavirüsü yenen fizyoterapist, immün plazma bağışçısı oldu

Koronavirüsü yenen fizyoterapist, immün plazma bağışçısı olduANKARA'da fizyoterapist Çağrı Şener (27), koronavirüsü yenip, iyileştikten sonra immün plazma bağışında bulundu.

07.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:14
Koronavirüsü yenen fizyoterapist, immün plazma bağışçısı oldu
ANKARA'da fizyoterapist Çağrı Şener (27), koronavirüsü yenip, iyileştikten sonra immün plazma bağışında bulundu. Şener, "Herkes gelip, bağışını yapabilir, insanlara umut olabilir" dedi. Ankara'da, özel kurumda fizyoterapist olan Çağrı Şener, tat ve koku kaybı şikayetleriyle 16 Nisan'da Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 'Covid-19' testi pozitif çıkan Şener, koronavirüs tedavisine alındı. 9 günlük tedavisinin ardından yapılan testi ise negatif çıkan Şener, taburcu edildi. Kendisini evinde 14 gün izole eden Çağrı Şener, Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde, koronavirüs hastalarına umut olmak için immün plazma bağışında bulundu. Şener, "9 gün kadar hastanede yattım. İkinci testin ardından iki negatifle evime uğurladılar. Diğer insanlara da umut olmak için aradılar, geldik. Yarım saat, 40 dakikalık bir süreç. Bence herkes gelip, bağışını yapabilir, insanlara umut olabilir" diye konuştu. ANKARA Koronavirüsü yenen fizyoterapist, immün plazma bağışçısı oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Ankara, Güncel, Haber

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