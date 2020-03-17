ANKARA KUĞULU PARK'TA VİRÜS TEMİZLİĞİ

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Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
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Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
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İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
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Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
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Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
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Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
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Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
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Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı