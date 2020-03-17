Menü
Haberler ›› Güncel ››ANKARA Kuğulupark'ta koronavirüs temizliği-2 - Güncel

ANKARA Kuğulupark'ta koronavirüs temizliği-2

Kuğulupark'ta koronavirüs temizliği-2ANKARA'nın en yoğun noktalarından Kuğulupark ve çevresi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yıkanarak, dezenfekte edildi.

17.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:31
Kuğulupark'ta koronavirüs temizliği-2
ANKARA'nın en yoğun noktalarından Kuğulupark ve çevresi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yıkanarak, dezenfekte edildi.
Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün Kızılay , Karanfil Sokak, Yüksel Sokak, Konur Sokak başta olmak üzere halkın yoğun olduğu alanları temizledi. Ayrıca merkezi otobüs durakları ve metro girişleri de dezenfekte edildi.
KUĞULUPARK YIKANDI
20 kişilik ekip, bugün de Başkent'in en yoğun alanlarından Kuğulupark ve çevresinde virüs temizliği yaptı. Koruyucu kıyafetlerini giyen ekipler, park içinde bulunan çocuk oyun alanları ve oturakları özel dezenfektanlarla temizlendi. Yine parktaki Tunalı Hilmi Bey heykeli de yıkanarak temizlendi. Görevliler, ardından yoğun kullanılan Tunalı Hilmi Caddesi ile diğer cadde ve sokakları koronavirüse karşı yıkayarak dezenfekte etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
ANKARA Kuğulupark'ta koronavirüs temizliği-2

Kaynak: DHA

Etiketler : Çankaya Belediyesi, Kızılay, Konur, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Güncel
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum