ANKARA Kuğulupark'ta koronavirüs temizliği-2
Kuğulupark'ta koronavirüs temizliği-2ANKARA'nın en yoğun noktalarından Kuğulupark ve çevresi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yıkanarak, dezenfekte edildi.
17.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:31
Kuğulupark'ta koronavirüs temizliği-2
ANKARA'nın en yoğun noktalarından Kuğulupark ve çevresi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yıkanarak, dezenfekte edildi.
Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün Kızılay , Karanfil Sokak, Yüksel Sokak, Konur Sokak başta olmak üzere halkın yoğun olduğu alanları temizledi. Ayrıca merkezi otobüs durakları ve metro girişleri de dezenfekte edildi.
KUĞULUPARK YIKANDI
20 kişilik ekip, bugün de Başkent'in en yoğun alanlarından Kuğulupark ve çevresinde virüs temizliği yaptı. Koruyucu kıyafetlerini giyen ekipler, park içinde bulunan çocuk oyun alanları ve oturakları özel dezenfektanlarla temizlendi. Yine parktaki Tunalı Hilmi Bey heykeli de yıkanarak temizlendi. Görevliler, ardından yoğun kullanılan Tunalı Hilmi Caddesi ile diğer cadde ve sokakları koronavirüse karşı yıkayarak dezenfekte etti.
ANKARA'nın en yoğun noktalarından Kuğulupark ve çevresi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yıkanarak, dezenfekte edildi.
Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün Kızılay , Karanfil Sokak, Yüksel Sokak, Konur Sokak başta olmak üzere halkın yoğun olduğu alanları temizledi. Ayrıca merkezi otobüs durakları ve metro girişleri de dezenfekte edildi.
KUĞULUPARK YIKANDI
20 kişilik ekip, bugün de Başkent'in en yoğun alanlarından Kuğulupark ve çevresinde virüs temizliği yaptı. Koruyucu kıyafetlerini giyen ekipler, park içinde bulunan çocuk oyun alanları ve oturakları özel dezenfektanlarla temizlendi. Yine parktaki Tunalı Hilmi Bey heykeli de yıkanarak temizlendi. Görevliler, ardından yoğun kullanılan Tunalı Hilmi Caddesi ile diğer cadde ve sokakları koronavirüse karşı yıkayarak dezenfekte etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA Kuğulupark'ta koronavirüs temizliği-2
Etiketler : Çankaya Belediyesi, Kızılay, Konur, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum