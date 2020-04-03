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Ankara Kuşu ile ilgili soruşturmanın detayları ortaya çıktı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan "Ankara Kuşu" isimli kullanıcı Oktay Yaşar, "FETÖ propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

03.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:35
Ankara Kuşu ile ilgili soruşturmanın detayları ortaya çıktı
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan "Ankara Kuşu" isimli kullanıcı Oktay Yaşar,  "FETÖ propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. Terör Suçları Bürosu'nca yürütülen soruşturmada Oktay Yaşar'ın ifadesinde hesabın kendisine ait olduğunu, bizzat kullandığını ve paylaşımları kendisinin yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklamaya sevk yazısında Oktay Yaşar'ın "oktayyasar" kullanıcı adıyla aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden 6 Nisan 2015 tarihinde "Gülen cemaatine yakın 4 isim bağımsız olarak seçime giriyor", 7 Şubat 2015 tarihinde "Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış", 3 Şubat 2015 tarihinde "Fetullah Gülen gözyaşlarını tutamadı" şeklinde paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

FETÖ ELEBAŞINI MAĞDUR GÖSTERMEYE ÇALIŞTI

Sevk yazısında Oktay Yaşar'ın bu paylaşımlarla FETÖ elebaşı Gülen'i mağdur göstermeye çalıştığı, eylemlerini de meşru göstermek amacı içeren beyanlar olduğu tespiti yapıldı. Oktay Yaşar'ın, bu ve buna benzer eylemlerini "Ankara Kuşu" isimli hesabından yaptığı belirtilerek "Gerek FETÖ'yü zımmen övme, gerekse devlet organlarını ve yöneticilerini küçük düşererek, asılsız haber ve bilgi içerikleri paylaşmayı" sürdürdüğü bildirildi. Oktay Yaşar'ın süren soruşturma kapsamında olan farklı kullanıcı isimleriyle Twitter hesaplarını karartma ihtimali bulunduğu ve HTS kayıtlarından irtibatlı olduğu kişilerin henüz belirlenmediği gerekçesiyle tutuklanması istendi.

Oktay Yaşar,  "FETÖ propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Oktay Yaşar, Ankara, Güncel
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