"ANKARA Kuşu" kullanıcı adıyla twitter'de yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan Oktay Y. tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi.

Twitter 'da "Ankara Kuşu" isimli hesabı yönettiği belirlenen Oktay Y., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Oktay Y. savcılık sorgusunun ardından "FETÖ propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Oktay Y.'nin hesabın kendisine ait olduğunu, bizzat kullandığını ve paylaşımları kendisinin yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA