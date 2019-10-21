Haberler » Güncel » Ankara lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü

Ankara lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü

Lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldüAnkara'da, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi.

21.10.2019 08:34
Lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü
Ankara'da, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada, meyve ve sebzeler yola dökülürken, sürücü hafif yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Sabri Öztürk yönetimindeki 54 ABN 734 plakalı meyve sebze yüklü kamyon, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Ulus yönüne giderken lastiğinin yerinden çıkması üzerine kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, kamyonun kasasındaki sebze ve meyveler yola dökülürken, sürücü Sabri Öztürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Sabri Öztürk'ü ayakta tedavi etti.
Öte yandan, meyve ve sebzelerin yola dökülmesiyle, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Yenimahalle-Ulus yönü çift şeridi ulaşıma kapandı. Polis ekipleri, devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlattı. Ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Yenimahalle-Ulus yönü, yolun temizlenmesi ve kamyonun çekilmesiyle tekrar normale döndü.
Ankara lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü

Fatih Sultan, Sabri Öztürk, Yenimahalle, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:28 "Filistin ve Arap toplumları Türkiye'nin yanındadır"
10:28 Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava
10:28 Zara'da hatıra ormanı oluşturuldu
10:22 Görme engellilere özel olarak hazırlanan Nutuk'a Türkiye'den ilgi büyük
10:28 Halı sahadaki ölüm kamerada; arkadaşları yardımına koştu ancak kurtarılamadı
10:27 Ege Üniversitesi mezunları buluştu
10:27 Diyarbakır'da HDP'li belediyelere terör operasyonu
21.10.2019 10:30:31