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ANKARA Lice'de, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Lice'de, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiJANDARMA Genel Komutanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun devamında tespit edilen sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini, 3 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.

18.04.2020 00:33 | Son Güncelleme: 18.04.2020 00:34
Lice 'de, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
JANDARMA Genel Komutanlığı, Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun devamında tespit edilen sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini, 3 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun devamında tespit edilen bir sığınakta; 3 roketatar mühimmatı, 1 zaman ayarlı EYP, 16 metre elektrik kablosu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek 3 şüpheli yakalanmıştır" denildi. ANKARA Lice’de, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Lice, Güncel
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