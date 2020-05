ANKARA Lüks semtlerde hırsızlığa tutuklama; 'hobi' olarak yapmış

Kaynak: DHA

Lüks semtlerde hırsızlığa tutuklama; 'hobi' olarak yapmışANKARA'nın lüks semtlerinde kendisini iş insanı olarak tanıtıp ev kiralayarak keşif yaptıktan sonra yakınlarındaki villalardan hırsızlık yapıp, lüks araçları çalan A.T., Antalya 'da gözaltına alındı. A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde lüks semtlerde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine hareket geçti. İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı üzerine çalışma başlatan asayiş şubesi ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kriminalistik teknolojiler kullanarak elde edilen görüntüler üzerinde iyileştirme uygulayan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Antalya'ya kaçtığı belirlenen şüpheli A.T., Hırsızlık Büro Amirliği ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.BANKA HESAPLARINA EL KONULDUŞüphelinin Ankara'daki evinde yapılan aramada, çok sayıda lüks otomobil anahtarı, altın bilezikler, künyeler ve tespihler, el yazması Kuran-ı Kerim, hançer, kılıç ve tabanca ile mermileri ele geçirildi. Bu arada şüphelinin banka hesaplarına da el konuldu. Şüphelinin hesabında bulunan 5 milyon TL ve çaldığı eşyalarla birlikte otomobiller, sahiplerine teslim edildi. A.T.'nin çaldığı otomobilleri 1 yıl bekledikten sonra satmaya başladığı belirtildi.İŞ İNSANI OLARAK TANITIYORDUŞüpheli A.T.'nin kendini iş insanı olarak tanıtıp lüks semtlerden ev kiraladığı ve bir süre buralarda bisiklet ve motosikletle gezerek hırsızlık yapacağı yerlerde keşif yaptığı belirlendi. Şüphelinin keşif yaptıktan sonra villalardan değerli eşyaları ve garajlardaki lüks otomobilleri çaldığı tespit edildi. Şüpheli A.T.'nin hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra karmaşık algoritmalı kaçış planı yaptığı ve kaçış güzergahı üzerine bıraktığı otomobillerle değişimli hareket ederek hırsızlığı karmaşık bir hale getirdiği belirlendi. Kaçışı sırasında polis telsizi taşıyan A.T.'nin, bu şekilde kendisini polis olarak tanıttığı belirlendi.HIRSIZLIĞIN HOBİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ24 ayrı suç kaydı bulunan A.T. sorgusunda, hırsızlık yapmanın kendisi için hobi haline geldiğini söyledi. A.T., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, 'evden hırsızlık', 'oto hırsızlığı', 'emniyet frekansını usulsüz olarak dinlemek' ve 'tarihi eser kaçakçılığı' gibi 9 ayrı suçtan tutuklandı.