Ankara mansur yavaş: tasarrufun tümü borçların ödenmesinde kullanılıyor

Mansur Yavaş: Tasarrufun tümü borçların ödenmesinde kullanılıyorANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Belediyede gereksiz gördüğümüz birçok harcamayı yapmayarak gelirleri artırarak bütçe fazlası vermeyi başardık. Geçen yılın bütçe açığını hesap ettiğiniz zaman elde ettiğimiz tasarrufun tümü borçların ödenmesinde kullanılıyor. Bunu da yapmazsak belediyenin borcu iyice artacak ve yönetilemez duruma gelecek belediye" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde açıklanan belediyenin 200 günlük raporu için muhalefetin alınganlık gösterdiğini söyledi. Belediyenin son mali durumunu yakın zamanda halka açıklayacağını ifade eden Yavaş, "'Madem 350 milyon bütçe fazlanız var, buradan yapın ne yapacaksanız' denildi. Şunu unuttular; belediyenin 8,5 milyar borcunu. Şu anda eskiden kalan 400 milyon liralık SGK pirim borcu var. Bununla ilgili hacizler geliyor belediyeye. Böyle olunca acil projeleri hayata geçirmek için 700-750 milyon liralık kredi istemiştik. MHP tümüyle reddetti 'hiç verilmesin' diye. AK Parti grubu '400 milyon lira verilsin bu para ile eski borçlar ödensin, eski müteahhitlere ödensin' diyor. Ayrıca 'işçi alacaklarının ikramiyeleri ödensin' diyorlar. Krediler belli proje karşılığında isteniyor; ama ret oldu" dedi.'TASARRUFUN TÜMÜ BORÇLARDA KULLANILDI'Başkan Yavaş, bütçe fazlasına ilişkin "Belediyede gereksiz gördüğümüz birçok harcamayı yapmayarak gelirleri artırarak bütçe fazlası vermeyi başardık. Tabii 'bütçe fazlası verdik' deyince herkes zannediyor ki bütçeyi aldık bir yere koyduk. 'O parayla neden şunu yapmadın?' soruları ile muhatap oluyoruz. Özellikle muhalefet bunu çok soruyor; ama olayı anlamamışlar. Belediyemizin 8,5 milyar lira borcu eskiden var. Bir de bu yıl ki ulaşımdan edilen zararlar üzerine konuyor, ödemek zorunda olduğumuz faiz gelirleri var. Geçen yılın bütçe açığını hesap ettiğiniz zaman elde ettiğimiz tasarrufun tümü borçların ödenmesinde kullanılıyor. Bunu da yapmazsak belediyenin borcu iyice artacak ve yönetilemez duruma gelecek belediye" diye konuştu.'ARAÇ SAYISINI DAHA DA AZA İNDİRECEĞİZ'Başkan Yavaş, araç tasarrufu yaparak belediye şirketlerinde kullanılan araç sayısını daha da aza indireceğini belirterek, "Şirketlerdeki araçlara bakıyoruz. Herhangi bir ilçemizde ASKİ'nin veya Fen İşleri'nin bir yöneticisi o ilçede oturmuyor; ama araçla gidip geliyor. Bakıyoruz yardımcıları da araçla gidiyor. Bir de şoförleri var. Ben diyorum ki 'sizin bulunduğunuz ilçede banka müdürünün makam arabası var mı?' Yok. 'Peki her gün Ankara'dan mı gelip gidiyor?' Hayır. Oraya gidip yerleşiyor. O zaman siz de ya ilçede oturun, oturmayacaksınız çalışmayın, başkası yapsın o işi, ilçede çalışan birilerini bulalım. 17 ilçede 34 tane araç sadece ASKİ'nin. Bir de Fen İşleri'ndekini hesapladığımız zaman 68 tane araç çıkıyor ortaya. Bunların hepsi bana göre gereksiz harcamalar. Hepsini ortadan kaldıracağız" diye konuştu.'ELEKTRONİK İHALEYE GEÇİYORUZ'Yavaş, alımlarla ilgili de yeni uygulamalara gidildiğini kaydederek, "Mesela internet üzerinden alımlara başlıyoruz. Bununla ilgili programı aldık, önümüzdeki hafta programlara başlıyoruz. Bir malı en kaliteli en uygun nereden alacaksınız, bununla ilgili bir program satın aldık şimdi. Herhangi bir ihtiyacı yüzlerce firma üzerinden en ucuzu ve en kalitelisi hangisi ise onun üzerinden satın alacağız. Elektronik ihaleye geçiyoruz. Kimin ne teklif verdiğini belediye dahil kimsenin göremeyeceği bir şekilde uygulamaya başlıyoruz. İhale ağırlıklı olacak. Kamu ihale kurumunun sayfasından dosyalar indirilerek açılacak. Bu şekilde hem daha fazla katılımı hem de şeffaflığı sağlayacağız" dedi.'ANKARALI DAHA UCUZ MEYVE SEBZE YİYECEK'Ankara'nın civarındaki köylerin boşaldığını kaydeden Yavaş, köylerde yaşayan vatandaşların su paralarının 0,5 kuruşa indirildiğini söyledi. Yavaş "Oraları güneş enerjisi ile de donatacağız yeter ki siz köylerde ücretsiz yaşayın. Karşılığında Ankara halkı için bir şey yapın. Ürettiğinizi biz belediye olarak satın alacağız. Şu anda bunu gerçekleştiriyoruz. Gölbaşı'nda 2 bin 700 dönümlük bir alanda hem sebze hem meyve fidanları dikiliyor hem de lavanta bahçesi yapılıyor. Burada bir tarım akademisi kurmak suretiyle hem orada hem de civarında yaşayan köylülere sulu tarımı göstereceğiz. Aynı zamanda oradan gelecek öğrencilere de sebze, meyve nasıl yetiştirilir göstereceğiz, sözleşmeli üretimle üretilen ürünlerin satışını halk markette gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yaza Ankaralı daha ucuz sebze meyve yiyecek" diye konuştu.'MÜTHİŞ BİR OTOBÜS SIKINTIMIZ VAR'Başkan Yavaş, Çankaya-Mamak-Gölbaşı su hattının acilen değişmesi gerektiğini vurgulayarak; Toplu taşımaya değinen Yavaş, "2013'ten beri hiç otobüs alınmamış. Nüfus artışı ve 200 otobüsün de ilçelere verilmesiyle müthiş bir otobüs sıkıntımız var. EGO genel müdürlüğümüz bugün 60 milyon liralık bir kredi buldu. 300 tane yeni otobüs alacağız. Bakalım belediye meclisinde buna ne diyecekler? Halbuki Sayın Cumhurbaşkanı'nın açık talimatı var. 'Ankara'nın hayrına olan her şeyde yardımcı olacaksınız'. Peki Ankara'daki arıtma tesislerinin yapılması, gölbaşı hattının değişmesi, Polatlı'nın bir an önce su probleminin ortadan kaldırılması, 300 tane yeni otobüs alınması Ankara'nın hayrına değil midir?" dedi.'E- DEMOKRASİYE GEÇİYORUZ'Yavaş, yakında yeni bir mobil uygulama açıklayacaklarını belirterek, "Bu yeni uygulamada herkes bir belediye başkanı olacak. E-demokrasiye geçiyoruz. Herkes yönetime katılacak. Talebini anında bildirecek ve talebi anında yerine getirilecek. İş yerlerinde, semtlerinde yaşadıkları sıkıntıları anında bize iletebilecekler. Uygulamanın ismi de 'E-demokrasi' olacak" dedi.Götüntü dökümü-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş röportaj-Genel ve detay görüntülerSelen YALAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)