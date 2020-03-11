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ANKARA Meclis, 'Koronavirüs'e karşı dezenfekte edildi

ANKARA Meclis, 'Koronavirüs'e karşı dezenfekte edildi.

11.03.2020 19:33 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:36
ANKARA Meclis, ' Koronavirüs 'e karşı dezenfekte edildi
ANKARA Meclis, 'Koronavirüs'e karşı dezenfekte edildi

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Güncel

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