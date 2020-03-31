ANKARA Mehmetçik, evinden çıkamayanlara yaşam malzemesi dağıttı

Mehmetçik, evinden çıkamayanlara yaşam malzemesi dağıttıMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan, ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üstü kişilere, yaşam malzemesi dağıtıldığı açıklandı.Milli Savunma Baknalığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri sivil vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtımı yapıldı. Mehmetçiğimiz COVID-19'la mücadelede asil milletimizin yanında" denildi.

Kaynak: DHA