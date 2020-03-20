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ANKARA Mehmetçik, sağlık çalışanlarını alkışladı

Mehmetçik, sağlık çalışanlarını alkışladıMİLLİ Savunma Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle özverili bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarını alkışlayan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

20.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:18
Mehmetçik, sağlık çalışanlarını alkışladı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle özverili bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarını alkışlayan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı sonrası koronavirüs salgını nedeniyle özverili şekilde çalışan sağlık çalışanları için başlatılan alkış etkinliğine destek verdi. Bakanlık, Twitter hesabından, "Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Milli Savunma Bakanlığı olarak alkışlıyoruz" notu ile klip paylaştı. Klipte yurt içinde ve dışında görev yapan Mehmetçiklerin, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, alkışladıkları görüldü.
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ANKARA Mehmetçik, sağlık çalışanlarını alkışladı

Kaynak: DHA

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ANKARA Mehmetçik, sağlık çalışanlarını alkışladı
Etiketler : Güncel

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