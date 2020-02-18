Ankara merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adalet Bakanlığı bünyesindeki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, Ankara merkezli 15 ilde Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılanan 71 FETÖ üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 15 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenirken, gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ayrıca, haklarında gözaltı kararı verilenlerin arasında zabıt katibi, icra müdür ve memurları, teknik personel ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 33 aktif çalışanın yer aldığı kaydedildi.

Haber: ANKARA,