Haberler » Güncel » Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı - Haber

Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'da yapılan sınavda soruları alarak komiser yardımcısı olduğu belirlenen 48 FETÖ/PDY üyesi üyesi hakkında gözaltı kararı verildi, 41'i gözaltına alındı.

13.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:33Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'da yapılan sınavda soruları alarak komiser yardımcısı olduğu belirlenen 48 FETÖ/PDY üyesi üyesi hakkında gözaltı kararı verildi, 41'i gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; FETÖ/PDY üyelerinin 2009 yılında yapılan 'Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda soruların örgüt üyelerine dağıtıldığı belirlendi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olduğu belirlenen 3'ü aktif görevde toplam 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 41'i gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:02 Gazzeli gençler, girişimleriyle down sendromluları topluma kazandırıyor - Haber
15:02 HÜDAPAR Genel Başkanı Sağlam, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı - Haber
15:02 Şişli'de binanın çatısında çökme meydana geldi - Haber
15:02 İl Emniyet Müdürü Kolcu özel öğrencilerle oynadı - Haber
15:01 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI MARMARA İLAHİYAT CAMİİ'NDE KILDI (1) - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
13.12.2019 15:03:20