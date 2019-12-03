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Ankara merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 24'ü görevde 12'si geçici olarak görevden uzaklaştırılan, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki toplam 36 teğmen ve astsubay için gözaltı kararı verildi.

03.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:57Ankara merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 24'ü görevde 12'si geçici olarak görevden uzaklaştırılan, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki toplam 36 teğmen ve astsubay için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 23'ü, 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 24'ü görevde, 12'si geçici olarak görevden uzaklaştırılan teğmen ve astsubay rütbesindeki 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda 23 kişi gözaltına alınırken, 13 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

ANKARA,



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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