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Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli, aralarında ihraç edilenlerin de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 5'i gözaltına alındı.

10.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:22Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli, aralarında ihraç edilenlerin de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 5'i gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iki kurumda görev yapan, aralarında ihraç edilenlerin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara ile birlikte Kahramanmaraş ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanda operasyonlarda şüphelilerden 5'i yakalanarak, gözaltına alındı. Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ANKARA,



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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