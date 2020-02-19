Haberler » 3. Sayfa » Ankara merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu - Haberler

Ankara merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu

Ankara merkezli 3 ilde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

19.02.2020 21:19 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:45Ankara merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu
merkezli 3 ilde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, resmi Twitter hesabı üzerinden, kaçakçılığa yönelik bugün gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 19 Şubat 2020 günü Ankara merkezli 3 ilde, 20 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

77 bin 307 paket sigara ve sigara yan ürünü ele geçirildi

Operasyonda ele geçirilenlere ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, "Operasyonda; 77 bin 307 paket sigara ve sigara yan ürünü, 16 kilogram kıyılmış tütün ve 1 hassas terazi ele geçirilmiştir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 21:59:56