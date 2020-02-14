Haberler » 3. Sayfa » Ankara merkezli 6 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: 25 gözaltı - Haberler

Ankara merkezli 6 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: 25 gözaltı

Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşların banka kartı bilgilerini ele geçirerek dolandıran çete üyesi 25 kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:37Ankara merkezli 6 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: 25 gözaltı
merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşların banka kartı bilgilerini ele geçirerek dolandıran çete üyesi 25 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte aramalarla kendini banka görevlisi olarak tanıtarak, başkalarına ait kart bilgilerini ele geçiren ve bu bilgilerle internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurum prim ödemeleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri ve kurumlara ait borçların ödemelerini yapan dolandırıcılık çetesine yönelik operasyon düzelendi. Ankara, Mersin, Antalya, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Denizli illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

Ankara, Banka, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14:23  Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
14.02.2020 17:16:28