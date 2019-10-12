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Ankara merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu

Jandarma ekiplerince, çek, senet ve kaşe sahteciliğiyle mücadele kapsamında, Ankara merkezli 6 ilde 23 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

12.10.2019 10:06Ankara merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu
Jandarma ekiplerince, çek, senet ve kaşe sahteciliğiyle mücadele kapsamında, Ankara merkezli 6 ilde 23 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün, sahte çek, senet ve kaşe kullanarak, inşaat sektöründe hizmet veren ve hayvancılık yapan işletme sahiplerini dolandırdığı ve haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara, Çorum, Bolu, Manisa, Aksaray ve Erzurum'da 23 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, İ.E. adlı örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 22 zanlıyı gözaltına aldı.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 22 sahte senet, 7 sahte çek ve 7 kaşe ele geçirildi.

KOM Daire Başkanlığı, Jandarma, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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