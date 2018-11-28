Ankara Merkezli 7 İlde Yapılan Fetö Operasyonunda, 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:14



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:14

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yapılan FETÖ operasyonunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanı 3 aktif 15 kişi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı çalışanı 1 i aktif 4 kişi ile yapılan araştırmalar sonunda gerçek bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen çeşitli kurumlarda çalışan 8 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde 28 Aralık tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.Özkan ARSLAN -ANKARA