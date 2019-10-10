Haberler » Güncel » Ankara merkezli 9 ilde sahte para ve altın operasyonu: 16 gözaltı

Ankara merkezli 9 ilde sahte para ve altın operasyonu: 16 gözaltı

Ankara merkezli 9 ilde yapılan sahte para ve altın operasyonunda, 16 kişi gözaltına alındı.

10.10.2019 14:01Ankara merkezli 9 ilde sahte para ve altın operasyonu: 16 gözaltı

Ankara merkezli 9 ilde yapılan sahte para ve altın operasyonunda, 16 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para ve altın sürdüğü belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Polis ekiplerinin 4 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, örgüte operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, firari 7 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda altın görünümlü ziynet eşyası ile sahtecilikte kullanılan bazı malzemeler ve iki külçe sahte altın ile bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Suç örgütünün, sahte altınlarla bir çok kuyumcuyu ve vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.

Görüntü Dökümü:

-Operasyondan görüntü

-Şüphelilerin kuyumcaları dolandırma görüntüsü

Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA,



Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:49 Beyoğlu'nda gecekondunun çatısına atılan çantadan el yapımı patlayıcı çıktı
15:49 Barış Pınarı Harekatı'na "yerli ve milli" damga
15:48 İklim değişikliği dünyada en çok Akdeniz'i etkileyecek
15:48 Doktora hakarete 11 ay 20 gün hapis cezası
15:48 "Akbank nexTalk"ta geleceğin bankacılığı konuşuldu
15:43 Başkan Kaya, Mehmetçiğin zaferi için dua okuttu
15:43 Başkan Yılmaz'a sempozyuma katkı plaketi
10.10.2019 15:50:48