Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında farklı illerde gözaltına alınarak Malatya
'ya getirilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Malatya, Adıyaman
, Eskişehir
, Ordu
, Karaman
, Çorum
, Kahramanmaraş
, Zonguldak
, Düzce
, İstanbul
ve İzmir
'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si "silahlı terör örgütüne üye olmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlarından mahkemece tutuklandı.
Zanlılardan biri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında, diğeri ise sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdikleri tespit edilmiş, düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alınmıştı.
Malatya,Ankara
Kaynak: AA