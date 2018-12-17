Ankara Merkezli Kredi Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu

Kaynak: AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak menfaat temin ettikleri gerekçesiyle 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara'da yerleşik bir sigorta şirketinin bilgisayar sistemlerinin "hacklenerek" şifrelerin ele geçirilmesine ilişkin Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma yürütüldüğü belirtildi.Soruşturmada, şirketin sistemleri kullanılarak "www.turkiyesigorta.net" internet sitesi üzerinden üçüncü şahısların sigorta işlemlerinin yapıldığı, bunun ödemelerinin ise çoğu yabancı ülke bankasına ait kredi kartları üzerinden gerçekleştirildiğinin belirlendiğine işaret edilen açıklamada, "başkalarına ait kart bilgilerini kullanarak menfaat elde etme" eylemi ile ilgili 14 ilde 28 şüpheli hakkında yakalama, arama ve gözaltı kararları verildiği kaydedildi.