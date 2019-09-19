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Ankara merkezli "Naylon fatura" operasyonu

Başkentte naylon faturalarla devleti 200 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 23'ü adliyeye sevk edildi.

19.09.2019 12:36Ankara merkezli
Başkentte naylon faturalarla devleti 200 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 23'ü adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yönettiği soruşturma kapsamında, naylon fatura düzenledikleri tespit edilen aralarında mali müşavirlerin de bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Gözaltına alınan 24 zanlıdan 23'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Operasyon kapsamında 11 kişinin halen arandığı öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Kaynak: AA

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