Haberler » Güncel » Ankara merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 7 gözaltı - Haber

Ankara merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 7 gözaltı

Ankara merkezli 6 ilde oto hırsızlığına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

14.12.2019 01:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 01:06Ankara merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 7 gözaltı

merkezli 6 ilde oto hırsızlığına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri, bir hırsızlık şebekesi üyelerinin çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını değiştirerek sattıklarını belirledi.

Ekipler, yaklaşık 2 ay süren takibin ardından şasi numarası değiştirilen araçların çeşitli illerde bulunduğunu tespit ederek harekete geçti.

Ankara, Antalya, İstanbul, Sakarya, Kırşehir ve Mardin'de yapılan eş zamanlı operasyonla, çalıntı olduğu ve şasi numaralarında değişiklik yapıldığı belirlenen 16 otomobile el kondu, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen bazı iş yerlerinde çok sayıda otomobil parçası ve lüks araçlara ait motor aksamları bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:28 890 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı - Haber
01:26 Adana'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı - Haber
01:06 Ankara merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 7 gözaltı - Haber
01:05 Sahte evrak çetesine operasyon - Haber
00:58 Bolu'da babası tarafından av tüfeğiyle vurulan genç öldü - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
23:04 Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı - Haber
22:55 Yazar Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis - Haber
22:54 Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan AB'ye "Libya mutabakatı" tepkisi: AB hüküm veremez - Haber
14.12.2019 01:31:02