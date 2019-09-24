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Ankara merkezli sınav operasyonu

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, biri komiser 7 zanlı gözaltına alındı.

24.09.2019 10:20Ankara merkezli sınav operasyonu
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, biri komiser 7 zanlı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görev yaptıkları Kayseri'de sınava giren 7 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Ankara, İstanbul, Gaziantep, Afyonkarahisar ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, halen görevde olan bir komiser ile daha önce görevden uzaklaştırılan 6 eski polis yakalandı.
Zanlılardan 4'ünün Ankara ve İstanbul emniyetine teslim edildiği, diğerlerinin Kayseri'ye getirileceği öğrenildi.

Kayseri, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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