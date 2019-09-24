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Ankara merkezli sınav operasyonu

Samsun emniyeti, Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında 5 zanlıyı gözaltına aldı.

24.09.2019 11:18Ankara merkezli sınav operasyonu
Samsun emniyeti, Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görev yaptıkları Samsun'da sınava giren 5 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Samsun, Ankara, Sinop ve Çorum'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda bir avukat, bir özel okul öğretmeni ile meslekten ihraç edilen 3 komiser yardımcısı yakalandı.

Ankara, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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